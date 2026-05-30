Sächsischer Kleingartensheriff rasend vor Wut: "Verbieten sollte man das"

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Nicht mal seine verdiente Mittagsruhe kann der Kleingartensheriff genießen. Grund dafür ist ein Klang-Konzert, was ihn noch um den Verstand bringt.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Nicht mal seine wohlverdiente Mittagsruhe kann der Kleingartensheriff Michael Baumann (63) genießen. Grund dafür ist ein unfreiwilliges Klang-Konzert, was ihn noch um den Verstand bringt.

Wutentbrannt macht sich Michael Baumann (63) auf die Suche nach dem nervigen Windspiel.
Wutentbrannt macht sich Michael Baumann (63) auf die Suche nach dem nervigen Windspiel.  © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

Das Windspiel gehört ganz klar zu den Dingen, die ihn im Garten am meisten nerven, erklärt der Sachse in seinem neuesten Instagram-Video.

Dabei soll es eigentlich das komplette Gegenteil bewirken. Beruhigende, erdende Klänge kann zumindest Michael Baumann, Vorsitzender der "Gartenfreunde Südost e.V." in Leipzig, da aber nicht erkennen. "Mich beruhigt das nicht, mich putscht das auf. Da geht's durch mit mir", meckert er.

Rasend vor Wut macht sich der Kleingartensheriff auf die Suche nach dem verantwortlichen Garten. "Muss doch mal gucken, wo die Scheiße herkommt."

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Und er wird fündig. "Mir geht der Puls 180", regt sich Baumann auf, als er nach langer Suche die verantwortliche Parzelle findet.

Das Problem: Niemand ist da und so muss der Kleingartensheriff unverrichteter Dinge wieder gehen und das Gebimmel weiter ertragen. Bisher gibt es zwar noch kein Windspiel-Verbot in seinem Garten-Verein, doch das könnte man ja ändern.

Der Kleingarten-Ordnungshüter ist sich sicher: "Das ist nervenaufreibend für alle Nachbarn." Vor allem in der Mittagsruhe sei das Klingen unerträglich.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

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