Klaas Heufer-Umlauf über "Hobby Horsing": "Leute, die so was machen ..."
Hamburg - "Hobby Horsing" kann unsere Gesellschaft retten? Der Meinung sind zumindest Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60) und Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (42).
Letzterer war zu Gast in der neuesten Folge von Guidos Podcast "feinstoff". Im Laufe der Unterhaltung kamen die beiden unter anderem auf ungewöhnliche Hobbys zu sprechen - und in diesem Zuge auch auf "Hobby Horsing".
Die Trendsportart, bei der Dressur- und Springelemente mithilfe von Steckenpferden nachgeahmt werden, erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit - und wird gleichzeitig von vielen belächelt.
"Ich sehe alles, was man daran sehen kann. Ich suche auch immer nach dem Witz in jeder Sache. Und da ist es ja nicht weit hin", kommentierte Klaas. "Hobby Horsing" sei eine Sportart, die einfach sehr "leicht zu verarschen" sei, so der 42-Jährige.
Mit dem nächsten Atemzug gab der gebürtige Oldenburger jedoch zu bedenken: "Leute, die so was machen, mit denen hast du in der Gesellschaft keine Probleme. Die nerven nicht rum. Die hauen dir nicht aufs Maul. Die gehen dir nicht auf den Sack. Die wählen nicht AfD. Das machen die nicht."
Guido Maria Kretschmer und Klaas Heufer-Umlauf nehmen Podcast auf
Guido Maria Kretschmer findet Trendsportart "ein bisschen irre"
Man könne "Hobby Horsing" albern finden, mehr aber auch nicht. "Lass die da rumhüpfen, lass die ihr Ding machen. Die ziehen sich eine Jacke an und nehmen ihren Stock mit, wo dieses Ding dran ist. Und dann gibt es bestimmt auch Weihnachtsfeiern vom Hobby-Horsing-Verein und das ist bestimmt auch ein netter Abend. Also lass die doch", schmunzelte der Entertainer.
Guido sah es ähnlich, auch wenn er "Hobby Horsing" schon "ein bisschen irre" finde. Er könne sich trotzdem gut vorstellen, dass die Trendsportart früher oder später sogar olympisch werde.
Klaas mutmaßte, dass das Ganze irgendwann mal "aus einem Witz heraus" entstanden und mit der Zeit dann "der Humor flöten" gegangen sei.
Der gelernte Friseur abschließend: "Das Entspannende an Hobbys ist ja (...), dass man sich die ganze Zeit nur damit beschäftigen kann. Dass man nicht über sein echtes Leben nachdenken muss, nicht über seine eigentlichen Probleme, nicht über die Arbeit, nicht über die Familie."
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa