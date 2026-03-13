Klaas Heufer-Umlauf über "Hobby Horsing": "Leute, die so was machen ..."

Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (42) war im Podcast von Guido Maria Kretschmer (60) zu Gast. (Archivfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Letzterer war zu Gast in der neuesten Folge von Guidos Podcast "feinstoff". Im Laufe der Unterhaltung kamen die beiden unter anderem auf ungewöhnliche Hobbys zu sprechen - und in diesem Zuge auch auf "Hobby Horsing".

Die Trendsportart, bei der Dressur- und Springelemente mithilfe von Steckenpferden nachgeahmt werden, erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit - und wird gleichzeitig von vielen belächelt.

"Ich sehe alles, was man daran sehen kann. Ich suche auch immer nach dem Witz in jeder Sache. Und da ist es ja nicht weit hin", kommentierte Klaas. "Hobby Horsing" sei eine Sportart, die einfach sehr "leicht zu verarschen" sei, so der 42-Jährige.

Mit dem nächsten Atemzug gab der gebürtige Oldenburger jedoch zu bedenken: "Leute, die so was machen, mit denen hast du in der Gesellschaft keine Probleme. Die nerven nicht rum. Die hauen dir nicht aufs Maul. Die gehen dir nicht auf den Sack. Die wählen nicht AfD. Das machen die nicht."