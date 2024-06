Dritte Festnahme im Schumacher-Erpressungsfall: War Mutter eines Babys beteiligt?

Michael Schumacher (55) und seine Familie sollten um einen Betrag in Millionenhöhe erpresst werden. © Diego Azubel/EPA/dpa

Am Montag (24. Juni) hatte die Staatsanwaltschaft Wuppertal die zuvor bereits publik gewordenen Gerüchte bestätigt, dass der siebenmalige Formel-1-Champion und seine Angehörigen um einen Millionenbetrag erleichtert werden sollten.

Die beiden Hauptverdächtigen, ein Vater-Sohn-Duo (53, 30), sitzen inzwischen in U-Haft. Sie wurden bereits am vergangenen Mittwoch (19. Juni) auf einem Supermarkt-Parkplatz im hessischen Groß-Gerau festgenommen.

Laut "Bild"-Informationen sollen die ermittelnden Behörden am Abend desselben Tages noch einmal zugeschlagen haben - und zwar in der Schweiz. Im Kanton Thurgau am Bodensee sei demnach noch eine Frau in Gewahrsam genommen worden.

Wie das Medium weiter berichtet, handele es sich dabei um die Ehefrau des 30-jährigen Beschuldigten. Bereits wenige Stunden später war die Mutter eines Säuglings (3 Monate) jedoch wieder auf freiem Fuß. Ein beantragter Haftbefehl sei nicht vollstreckt worden.

Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert hatte am Montag erste Details zu dem Fall preisgegeben. So hatten die Täter gegenüber Schumis Mitarbeitern angegeben, Dateien zu besitzen, "an deren Nichtveröffentlichung die Familie interessiert sein dürfte".