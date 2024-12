Eklat vor laufender Kamera: Sohn von Schumacher-Erpresser streitet Vorwürfe ab

Am Amtsgericht Wuppertal hatte am Dienstag der Prozess um die mutmaßliche Erpressung von Formel-1-Star Michael Schumacher (55) begonnen. © Oliver Berg/dpa

Während einer Verhandlungspause trat Noah L., Sohn des hauptangeklagten Türstehers Yilmaz T. (53), vor die Kameras und gab dem Nachrichtensender WELT seine Sicht der Dinge zum Besten.

"Wenn ich jemanden bedrohe, dann ist das ja was anderes als wenn ich zu jemanden gehe und frage 'Willst du das kaufen?' Das war doch also im Grunde nur ein Verkaufsgespräch, mehr nicht", so L. im Interview.

Seiner Meinung nach sei die Untersuchungshaft seines Vaters überzogen, meinte der Angehörige noch, bevor plötzlich der Anwalt seines Vaters ihn an der Jacke packte und rabiat von den Kameras wegzog. Das Statement war so also nicht geplant.

Fakt ist: Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass es sehr wohl eine Erpressung war, da Yilmaz T. versucht haben soll, gestohlenes Bild- und Videomaterial privater Natur der Familie Schumacher zu verkaufen - für 15 Millionen Euro.