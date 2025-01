Schumi-Prozess: Was hat eine angebliche Vergewaltigung damit zu tun?

Die Familie von Michael Schumacher (56) soll mit Fotos und Videos erpresst worden sein. © Marcus Brandt/dpa

Denn als die langjährige Schumacher-Managerin Sabine Kehm (60) in den Zeugenstand gerufen wurde, wollte der Verteidiger des Angeklagten Markus F. (53) plötzlich von ihr wissen, ob ihr etwas über eine Vergewaltigung auf dem Gelände der Familie bekannt sei. Die Schumi-Vertraute schüttelte nur den Kopf.

Doch was genau ist damit gemeint? Angeblich soll die Krankenschwester Najia B. (38), die ebenfalls im Verdacht steht, an der Erpressung beteiligt zu sein, im November 2019 auf dem Gelände in der Schweiz Opfer eines übergriffigen Verhaltens geworden sein.

Demnach stehe ein Bekannter von Mick Schumacher (25) unter Verdacht, die 38-Jährige vergewaltigt zu haben. Es soll angeblich auch ein Ermittlungsverfahren in der Alpenrepublik eingeleitet worden sein.

"Wir wissen, dass es dieses Verfahren geben soll, sind daran aber nicht beteiligt, nicht mal als Zeugen. Aus der Familie ist bislang keiner vernommen worden", erklärt Thilo Damm, der die Familie von Michael Schumacher (56) als Nebenkläger vertritt, gegenüber BILD.