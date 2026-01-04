Experte äußert sich: Das hat das Schweigen zu "Schumis" Zustand zu bedeuten

Gland (Schweiz) - Seit über zehn Jahren fragt sich die Öffentlichkeit: Wie geht es Michael Schumacher wirklich? Eine Antwort darauf gibt es nicht. Jetzt erklärt ein Experte, was das Schweigen der Familie zu bedeuten hat.

Wie es Michael Schumacher (56) nach seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2013 wirklich geht, ist nicht bekannt. (Archivbild) © Diego Azubel/EPA/dpa

Am 29. Dezember 2013 verlor der heute 56-Jährige bei einer Abfahrt in den Alpen die Kontrolle über seine Skier und stürzte mit dem Kopf auf einen Felsen. "Schumi" erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Nur eine Not-Operation rettete sein Leben.

Seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus lebt der Kerpener streng abgeschottet von der Außenwelt mit Ehefrau Corinna (56) auf seinem Anwesen in der Schweiz. Das Interesse an seiner Person ist ungebrochen, birgt aber auch seine Schattenseiten.

Betrugsversuche, angebliche Insiderinformationen, falsche Versprechen – all das hat Spuren hinterlassen. Corinna zog ihre Konsequenzen und dämmte den ohnehin schon sehr kleinen Besucherkreis für ihren Mann noch weiter ein.

Wie Streit- und Führungsexperte Christoph Maria Michalski gegenüber "Focus online" jetzt erklärte, dürfe die rigorose Abschottung nicht als Bosheit gewertet werden, sondern "als Akt der Fürsorge". Dahinter stecke eine ganz "bewusste Entscheidung" der Familie.