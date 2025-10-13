Termine stehen fest: So geht es im Schumacher-Prozess weiter

Kerpen/Wuppertal - Der Fall der versuchten Erpressung der Familie von Formel-1 -Legende Michael Schumacher (56) wird ab Mitte November in der nächsten Instanz aufgerollt, nachdem sowohl die Nebenklägerin als auch die drei Angeklagten Berufung eingelegt haben.

Die drei Angeklagten im Schumacher-Prozess legten Berufung gegen das Urteil aus dem Frühjahr ein. © Oliver Berg/dpa

Ab dem 14. November seien insgesamt fünf Verhandlungstermine bis Anfang Dezember angesetzt, teilte das Landgericht Wuppertal mit.

Ziel der Familie Schumacher sei es, dass ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter nicht als Gehilfe, sondern als Mittäter verurteilt werde, sagte eine Sprecherin des Landgerichts.

Die Familie Schumacher war mit der Veröffentlichung privater Fotos und Videos erpresst worden. Sie sollte 15 Millionen Euro zahlen, andernfalls werde man die Bilder im Darknet veröffentlichen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren 900 Bilder und fast 600 Videos der Familie sowie die digitalisierte Krankenakte von Michael Schumacher bei den Tätern sichergestellt worden. Eine Festplatte blieb verschwunden.

Der frühere Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher wird seit seinem schweren Ski-Unfall 2013 von seiner Familie und deren Mitarbeitern von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Er hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten.