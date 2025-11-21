Erpressung hat heute noch Auswirkungen auf Schumacher-Familie

Wuppertal - Die versuchte Erpressung der Familie des mehrfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher (56) hat deren Umgang mit ihren Angestellten verändert.

Corinna Schumacher, die Ehefrau von Michael (56), schützt das Privatleben ihrer Familie. (Archivbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

"Der Vertrauensbruch hat dazu geführt, dass die Familie den Leuten, die für sie arbeiten, mit mehr Abstand gegenübertritt, dass sie vorsichtiger ist", sagte Schumacher-Managerin Sabine Kehm (60) als Zeugin im Berufungsprozess um den Erpressungsversuch am Wuppertaler Landgericht.

Die Familie Schumacher war mit der Veröffentlichung privater Fotos und Videos von Michael Schumacher erpresst worden.

Sie sollten 15 Millionen Euro zahlen, andernfalls werde man die Bilder im Darknet veröffentlichen. Der frühere Rennfahrer wird seit seinem schweren Skiunfall 2013 von seiner Familie und deren Mitarbeitern von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Er hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten.

"Ich finde es persönlich extrem perfide, dass man das Leid so ausnutzen will, deswegen ist doch klar, dass die Familie ihren Leuten härter gegenübertritt", sagte Kehm.