Jean Todt spricht über "Schumi" und räumt mit Irrtum auf: "Vollkommen falsch"

Gland (Schweiz) - Mit Jean Todt (80) als Ferrari-Teamchef gewann Michael Schumacher (57) fünf seiner sieben WM-Titel in der Formel 1 . Jetzt hat der Franzose mit einem Mythos um seinen Ex-Schützling aufgeräumt.

Mit Jean Todt (80) als Teamchef gewann Michael Schumacher (57) zwischen 2000 und 2004 insgesamt fünf Formel-1-Weltmeisterschaften für Ferrari. (Archivbild) © Felix Heyder/epa/dpa

Todt gilt seit Jahren als einer der engsten Vertrauten des einstigen "Regengottes". Der 80-Jährige zählt außerdem zu dem erlauchten Personenkreis, die "Schumi" nach seinem Ski-Unfall noch immer regelmäßig besuchen dürfen.

Und auf seinen früheren Erfolgspiloten lässt Todt bis heute nichts kommen. Im "High Performance"-Podcast nutzte er jetzt die Chance, um die weitverbreitete Meinung zu widerlegen, Schumacher sei während seiner Karriere arrogant und überheblich gewesen.

"Michael ist ein ziemlich sensibler Mensch", betont der Franzose. Er sei während seiner Karriere auch "kein typischer harter Anführer" gewesen, "der glaubt, es besser zu wissen als alle anderen". Vor allem eine Anekdote ist ihm diesbezüglich im Gedächtnis geblieben.

Todt erinnert sich: "Nach seinem WM-Titel, vor Beginn der neuen Saison, bat er mich, mit ihm auf eine private Rennstrecke zu fahren. Er sagte: 'Könntest du mir einen halben Tag Zeit geben, damit ich Tests machen kann, um sicherzugehen, dass ich noch gut bin?'"