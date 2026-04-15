Erst Drama um Sohn Rocco, jetzt das: Verona Pooth trifft Entscheidung um Leben in Dubai

Kitzbühel/Dubai - Eineinhalb Monate nach Ausbruch des Krieges gegen den Iran und dessen Folgen trifft Verona Pooth (57) eine weitreichende Entscheidung um ihre Zukunft in Dubai.

Nach Kriegsausbruch steckte Sohn Rocco tagelang allein in Dubai fest. Hat Verona Pooth das Drama schon wieder vergessen? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Verona Pooth

Seit dem 28. Februar sorgt der Irankrieg weltweit für Schlagzeilen - auch im Influencer-Paradies Dubai hat man phasenweise die Auswirkungen erlebt - und Verona Pooth sogar hautnah: Tagelang hatte die Moderatorin nach Ausbruch des Krieges um Sohnemann Rocco gebangt, der zusammen mit San Diegos (22) Freundin Louisa Büscher (23) allein im Wüstenstaat festgehangen hatte.

All das rückt nun offenbar in den Hintergrund. Denn auf Instagram verrät Verona jetzt freudestrahlend, dass sie es zurück nach Dubai ziehen wird.

"Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe gerade meinen Flug bestätigt gekriegt. Und zwar fliege ich jetzt zurück nach Dubai", erklärt sie in einer ihrer neuesten Instagram-Story.

Mitten im traumhaften Kurzurlaub mit "Roccolito" in den österreichischen Alpen verspürt die 57-Jährige den starken Drang danach in die Wüste zurückzukehren - trotz angespannter politischer Weltlage.

"Es ist einfach ein so schönes Gefühl wieder nach Hause zu kommen. Ich lebe da zwar erst seit sechs Monaten, aber ich fühle mich da wirklich zu Hause."