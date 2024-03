Nächstes Wendler-Konzert vor dem Aus: "Tickets wurden storniert!"

Eigentlich wollte Michael Wendler (51) am 4. Mai in der Schweiz auftreten, doch daraus wird wohl nichts. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Diesmal trifft es die Fans aus der Schweiz, wo der 51-Jährige am 4. Mai unter anderem sein neues Album "Höllisch gut" zum Besten geben möchte.

Am Mittwoch wurde aus "höllisch gut" allerdings "himmlisch schlecht", als der Sänger seinen Fans über Facebook mitteilte, dass es - wie schon in Oberhausen - Komplikationen mit dem Veranstalter gebe.

"Wir haben von einigen Fans in der Schweiz erfahren, dass keine Karten mehr für das Konzert am 4. Mai verfügbar sind. Wir klären gerade, was da los ist und warum das so ist." Er wolle sich melden, sobald er "komplette Informationen" habe.

In der Kommentarspalte wurde jedoch schnell deutlich, dass hier wohl ein größeres Problem vorliegen könnte: Mehrere Nutzer berichteten, dass ihre Tickets von Veranstalter storniert und erstattet worden seien: "NextEvent erstattet die Tickets. Begründung: Das Konzert wurde abgesagt."

Was für die Fans überraschend kam, muss ebenso für den "Egal"-Sänger überraschend gekommen sein. Noch in seinem Beitrag schrieb Wendler, dass seine Koffer bereits gepackt bereitstehen und er "startklar" sei.