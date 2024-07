Finanzielle Tücken des Schauspiel-Berufs: Michaela May klärt auf

Geld ist für Michaela May (72) kein Tabuthema. © Britta Pedersen/dpa

Sie selbst habe Glück gehabt, sagte die Schauspielerin in einem PR-Interview für die ARD-Serie "Watzmann ermittelt" bei Dreharbeiten in Piding nahe Salzburg.

"Ich muss ja nur in unsere Schauspielkreise schauen, dass gerade dann im Alter - man sieht es an Herrn Hoenig -, dass das Geld vorne und hinten nicht reicht, weil keine Altersversicherung da ist in irgendeiner Weise", sagte May.

"Wenn man da nicht früh genug dran denkt - wir verdienen ja auch mal ganz schön in den Hauptzeiten -, dann sieht es hinterher böse aus."

Sie halte es, wie Autorin Elke Heidenreich (81) es in ihrem Bestseller "Altern" beschreibe, sagte die Münchnerin May: "Man braucht einen gewissen Grundstock, um ruhig schlafen zu können. Aber mehr auch nicht. Man kann keine goldenen Löffel mitnehmen. Also am besten eine eigene Wohnung, für die man keine Miete bezahlen muss, gute Freunde und Gesundheit. Diese drei Dinge sind wichtig. Da darf man das Geld wirklich nicht kleinreden. Es ist im Alter wichtig, um sich einen sicheren Lebensabend leisten zu können."

Wen sie in der Vorabendserie "Watzmann ermittelt" spielt? Michaela May wird als Seniorin Rita Fischer von Kommissar Jerry Paulsen (Peter Marton, 41) in flagranti ertappt, wie sie einem Mitbewohner 50 Euro aus der Börse klaut.