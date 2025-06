73 Kilo weg! So hat Michael Schanze abgenommen

München - Was für eine Transformation! TV-Legende Michael Schanze wiegt statt 198 nur noch 125 Kilo. Der "1, 2 oder 3"-Moderator verrät seine Abnehm-Methode und spricht über den Verlust seiner großen Liebe Uschi.

Ein Bild von vor rund zwei Jahren: Michael Schanze an der Seite seiner 2024 verstorbenen Lebensgefährtin Uschi, unterwegs mit Rollator. © SpotOn/imago images/MiS/Bernd Feil

Der Rollator, mit dem er zuletzt zu Auftritten rollte, ist längst Geschichte. Auch der Bauch ist nahezu verschwunden. TV-Legende Michael Schanze (78), unsterblich geworden als Moderator von "1, 2 oder 3" und anderen Formaten des klassischen Fernsehens - wie etwa "Kinderquatsch mit Michael" - hat sich nahezu halbiert. "Mir geht es heute richtig gut", erzählt der beliebte Entertainer im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Von 198 Kilogramm auf nur noch 125 Kilo, der Lebemann, der feines Essen und Trinken stets geschätzt hat und immer noch schätzt, bringt unglaubliche 73 Kilogramm weniger auf die Waage. Das ist Schanzes bärenstarke Abnehm-Bilanz nach anderthalb Jahren.

Tausendsassa Schanze war früher Extremsportler. Auf dem Wasser, zu Lande und auf dem Tennisplatz war er unterwegs. Doch ein Skiunfall im Jahr 2003 setzte dem ein jähes Ende.

25 Meter stürzte er in den Bergen in die Tiefe, verletzte sich an der Wirbelsäule.