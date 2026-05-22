Meilenstein in Hollywood: Miley Cyrus wird mit "Walk of Fame"-Stern geehrt

Los Angeles - Der US -Popstar Miley Cyrus (33) fügt ihrer Preissammlung eine weitere Auszeichnung hinzu. Mit 33 Jahren erhält die Grammy-Gewinnerin eine Sternenplakette auf Hollywoods "Walk of Fame" .

Am Freitag war es für die berühmte Sängerin Miley Cyrus (33) endlich so weit - sie erhielt ihren Stern auf dem "Walk of Fame". © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Am Freitag enthüllte die Sängerin auf dem berühmten Bürgersteig die 2845. Plakette. Cyrus habe die Unterhaltungsindustrie nachhaltig geprägt, teilten die Veranstalter mit. Generationen von jungen Mädchen seien "von ihrem Lebensweg und ihrer furchtlosen Kreativität" inspiriert worden.

Schauspielerin Anya Taylor Joy (30, "Furiosa: A Mad Max Saga") und Modeschöpferin Donatella Versace (71) waren als Gastrednerinnen bei der Zeremonie dabei.

Bereits im vorigen Juli hatten die Verleiher 35 Sternen-Empfänger für 2026 namentlich bekanntgegeben, ohne die Termine für die Ehrungen zu nennen.

Cyrus zeigte sich damals stolz: "Als ich als kleines Mädchen zum ersten Mal von Nashville nach L.A. kam, wohnte meine Familie in einem Hotel am Hollywood Boulevard, und ich machte mit meinem Vater nächtliche Spaziergänge", schrieb sie auf Instagram.

"Jetzt auf diesem legendären Boulevard verewigt zu werden, umgeben von den Ikonen, die mich inspiriert haben, fühlt sich wie ein Traum an."