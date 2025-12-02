Millie Bobby Brown überrascht Fans: Sie trägt jetzt einen neuen Namen

USA - "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (21) überraschte mit einem Geständnis: Die Schauspielerin trägt einen neuen Namen!

Millie Bonnie Bongiovi (21) überrascht mit ihrem Namens-Geständnis. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Denn nach ihrer Hochzeit mit Jake Bongiovi (23) legte sie ihre bisherigen Namen Bobby und Brown ab, wie sie vor wenigen Tagen bekannt gab.

Page Six berichtete, die junge Schauspielerin heißt nun nur noch "Millie Bonnie Bongiovi".

Das Paar gab sich bereits im Mai 2023 das Jawort - vier Monate später hielten sie eine weitere Hochzeitszeremonie in Italien ab.

Rund zwei Jahre nach der Vermählung wurde das Liebesglück des jungen Paares perfekt: Im August dieses Jahres wurden sie Eltern einer adoptierten Tochter.