Millie Bobby Brown überrascht Fans: Sie trägt jetzt einen neuen Namen

Millie Bobby Brown überraschte ihre Fans mit einem Geständnis: Sie hat nun einen neuen Namen.

Von Janina Rößler

USA - "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (21) überraschte mit einem Geständnis: Die Schauspielerin trägt einen neuen Namen!

Millie Bonnie Bongiovi (21) überrascht mit ihrem Namens-Geständnis.
Millie Bonnie Bongiovi (21) überrascht mit ihrem Namens-Geständnis.  © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Denn nach ihrer Hochzeit mit Jake Bongiovi (23) legte sie ihre bisherigen Namen Bobby und Brown ab, wie sie vor wenigen Tagen bekannt gab.

Page Six berichtete, die junge Schauspielerin heißt nun nur noch "Millie Bonnie Bongiovi".

Das Paar gab sich bereits im Mai 2023 das Jawort - vier Monate später hielten sie eine weitere Hochzeitszeremonie in Italien ab.

Große Trauer bei Olexesh: Rapper verliert neugeborenen Sohn
Promis & Stars Große Trauer bei Olexesh: Rapper verliert neugeborenen Sohn

Rund zwei Jahre nach der Vermählung wurde das Liebesglück des jungen Paares perfekt: Im August dieses Jahres wurden sie Eltern einer adoptierten Tochter.

"Wir freuen uns unglaublich, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen", hieß es damals in einem gemeinsamen Instagram-Post.

Titelfoto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: