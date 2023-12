Bella und Mimi Kraus endlich ehrlich: Sind "schon lange" getrennt!

Der ehemalige Profi-Handballer Mimi Kraus (40) gab auf Instagram die Trennung von seiner Frau bekannt. © Screenshot/Instagram/@mimikraus

"In der Hoffnung, dass die Spekulationen und Nachrichten in dieser Hinsicht aufhören, möchte ich etwas loswerden. Mimi und Ich sind getrennt - und das schon sehr lange", schrieb Bella in der Nacht auf Sonntag in ihrer Instagram-Story.

Ähnlich formulierte es auch der Ex-Handballspieler und Lets-Dance-Kandidat in seinem Beitrag, den er zeitgleich veröffentlichte. Er wolle es "endlich" klarstellen, dass er und Bella "nicht erst seit gestern" getrennt seien.

Den genauen Zeitpunkt ihrer Trennung nannte das seit 2014 verheiratete Pärchen nicht.

Als Grund für ihre lange Geheimniskrämerei gaben beide an, ihre vier Kinder und sich selbst schützen zu wollen. Die Fitness-Influencerin sprach von einem "emotionalen Prozess, der privat bleiben sollte".

Gleichzeitig appellierten Bella und Mimi an ihre Fans, ihnen nun keine Nachrichten mehr wegen ihrer Trennung zu schicken oder "weitere Spekulationen" in die Welt zu setzen.