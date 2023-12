Ehe-Aus mit Bella? Mimi Kraus äußert sich zu Trennungsgerüchten!

Sind Bella (33) und Mimi Kraus (40) noch ein Paar? © Montage: Screenshot/Instagram/bellakraus, Screenshot/Instagram/mimikraus

Fotos des jeweils anderen sucht man auf den Social-Media-Kanälen von Bella und Mimi schon lange vergeblich. Viele Fans sind sich sicher: Die Vierfach-Eltern sind längst getrennt.

Im Interview mit RTL hat der "Let's Dance"-Teilnehmer jetzt erstmals Stellung zum angeblichen Ehe-Aus mit der Mutter seiner Kinder bezogen und dabei überraschend erklärt: "Bei uns ist alles okay."

Was genau das bedeutet, ließ der 40-Jährige offen, betonte aber: "Wir halten ja unser Privatleben immer schon aus der Öffentlichkeit raus und das wird auch in Zukunft so bleiben."

Während die beiden in der Vergangenheit immer wieder in den Instagram-Storys des jeweils anderen aufgetaucht waren, Pärchenfotos gepostet und Eindrücke von gemeinsamen Aktivitäten geteilt hatten, scheint inzwischen jedoch jeder sein eigenes Ding zu machen.



Wer auf Bellas oder Mimis Kanal nach gemeinsamen Schnappschüssen sucht, muss lange scrollen, bis er vereinzelt fündig wird. Doch auch dafür gebe es eine einfache Erklärung, so der gebürtige Göppinger: Das Paar wolle seine Familie schützen!

"Wir fahren da ganz gut, wenn wir unser Privatleben für uns behalten. Je mehr man nach außen trägt, desto mehr Futter gibt man der ganzen Öffentlichkeit."