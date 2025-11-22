Miriam Höller herrlich ehrlich: Das regt sie bei Roland Trettl so richtig auf

Köln - Mehr als zwei Jahre schweben Ex-Stuntfrau Miriam Höller (38) und TV-Amor Roland Trettl (54) schon auf Wolke sieben. Diese eine Eigenschaft des Promi-Kochs bringt die 38-Jährige aber immer noch auf die Palme.

Miriam Höller war in dieser Woche beim RTL-Spendenmarathon zu Gast. © IMAGO / Future Image

Erst Ende Januar dieses Jahres hatten Miriam und Roland über Instagram ihre Beziehung öffentlich gemacht, die zuvor aus den Medien gehalten wurde.

Haufenweise positive und schöne Kommentare versammelten sich innerhalb kürzester Zeit unter dem Liebes-Post vom 25. Januar.

Im Gespräch mit RTL hat die 38-Jährige kürzlich aber aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, dass sie eine Eigenschaft am TV-Koch nicht unbedingt möge. "Ich muss ihm wirklich noch beibringen, dass, wenn man eine Packung aufmacht - sei es eine Kaugummipackung - dann kann man die Packung auch wegschmeißen."

Eine echte Krise steht dem Promi-Paar dadurch aber nicht ins Haus. "Er lässt die Verpackungen überall liegen. Aber auch das gehört dazu und genau das sind die Kompromisse, die man in einer Beziehung eingeht. Und wenn es nur das ist, dann nehme ich das gerne in Kauf."