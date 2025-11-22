Miriam Höller herrlich ehrlich: Das regt sie bei Roland Trettl so richtig auf
Köln - Mehr als zwei Jahre schweben Ex-Stuntfrau Miriam Höller (38) und TV-Amor Roland Trettl (54) schon auf Wolke sieben. Diese eine Eigenschaft des Promi-Kochs bringt die 38-Jährige aber immer noch auf die Palme.
Erst Ende Januar dieses Jahres hatten Miriam und Roland über Instagram ihre Beziehung öffentlich gemacht, die zuvor aus den Medien gehalten wurde.
Haufenweise positive und schöne Kommentare versammelten sich innerhalb kürzester Zeit unter dem Liebes-Post vom 25. Januar.
Im Gespräch mit RTL hat die 38-Jährige kürzlich aber aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, dass sie eine Eigenschaft am TV-Koch nicht unbedingt möge. "Ich muss ihm wirklich noch beibringen, dass, wenn man eine Packung aufmacht - sei es eine Kaugummipackung - dann kann man die Packung auch wegschmeißen."
Eine echte Krise steht dem Promi-Paar dadurch aber nicht ins Haus. "Er lässt die Verpackungen überall liegen. Aber auch das gehört dazu und genau das sind die Kompromisse, die man in einer Beziehung eingeht. Und wenn es nur das ist, dann nehme ich das gerne in Kauf."
Miriam Höller schwärmt von ihrem Roland Trettl
Anders als bei anderen Männern aus ihrer Vergangenheit fühlt sich die Buchautorin mittlerweile so richtig angekommen. "Ich bin so unfassbar dankbar, endlich einen Mann gefunden zu haben, der beziehungsfähig ist", erklärt sie und kommt zeitgleich aus dem Strahlen kaum noch heraus.
Das Geheimrezept des Paares: Kommunikation! "Er trägt so viel Wärme und Liebe in sich. Er kann wunderbar kommunizieren, auch wenn wir mal anderer Meinung sind. Wir sprechen sehr viel miteinander, über unsere Herausforderungen, über unsere Ängste."
Wie sie selbst sagt, sei sie jahrelang als glücklicher Single durchs Leben gegangen - dem Stress innerhalb einer Partnerschaft wegen. "Das war es mir einfach nicht mehr wert. Deshalb bin ich jetzt sehr froh, dass ich als Frau nun loslassen und einfach genießen kann", gesteht sie bei RTL.
