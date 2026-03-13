Trotz Schmerzen: Model Betty Taube lässt sich bei "Let’s Dance" nicht stoppen

Köln/Berlin - Schon nach wenigen Wochen fordert das Training bei Let’s Dance den Promis alles ab – das bekommt nun auch Model Betty Taube zu spüren, berichtet die Zeitschrift Bunte .

Trotz der körperlichen Qualen will Betty Taube (31) in der Live-Show von "Let's Dance" auftreten. © imago/Panama Pictures

Die 31-Jährige verletzte sich während der Proben für die zweite Live-Show und klagt über "höllische Schmerzen". In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Ansonsten bin ich heute super müde und ich habe Schmerzen."

Ihr Tanzpartner Alexandru Ionel (31) ergänzte, dass Betty einen "Tag voller Ups and Downs" hinter sich habe und zeitweise dachte, sie könne nicht auftreten.

"Ich kann nicht mal richtig atmen und gehen. Beim Gehen tut’s weh", erklärte die ehemalige GNTM-Kandidatin.

Trotz der Beschwerden will Betty Taube in der Show antreten: "Es wird durchgezogen, Leute. Ich will eigentlich wieder eine zwei vorne haben bei meinem Tanz", sagte sie.

Für die zweite Live-Show ist ein Slowfox angesetzt – ein anspruchsvoller Standardtanz, den Betty bislang noch nicht perfekt beherrscht.