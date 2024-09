Mirja du Mont fassungslos: Frau attackiert und beleidigt sie grundlos!

Hamburg - Was soll das denn? Schauspielerin Mirja du Mont (48) meldete sich am gestrigen Dienstagabend mit fassungsloser Miene bei ihren Fans auf Instagram - aus gutem Grund, wie sie ihren rund 58.400 Followern erklärte.

Schauspielerin Mirja du Mont (48) ist in einem Einkaufszentrum grundlos von einer Frau attackiert und beleidigt worden. © Instagram/mirja_du_mont

"Boah, ich habe gerade sooo einen Hals!", schimpfte sie zu Beginn ihrer Erzählung, ehe sie ihrer Community von einer sehr unschönen Begegnung in einem Einkaufszentrum kurz zuvor berichtete.

Eine Frau sei auf sie zugekommen und - wie es manchmal so ist - habe sie nicht sofort gewusst, ob sie links oder rechts an ihr vorbeigehen solle. "Ich war am Lächeln, sie guckte schon total unfreundlich. Da wusste ich schon Bescheid", verdeutlichte Mirja.

Als sie schließlich auf der Höhe der anderen Frau gewesen sei, sei diese plötzlich stehen geblieben - und habe ihr "volle Kanne" den Ellbogen in die Brust gehauen! "Das hat sooo wehgetan", unterstrich die ehemalige "Unter Uns"-Darstellerin.

Doch das war es noch nicht: Als die 48-Jährige ihre Kontrahentin zur Rede stellte, habe diese gewütet: "Ich stehe hier und du rennst mich einfach über den Haufen. Was soll das?" Zudem habe die Frau sie eine "blöde Kuh" genannt, führte die Ex von Sky du Mont (77) aus.

Die grundlose Attacke ließ die Schauspielerin komplett ratlos zurück. "Alter, was gibt es manchmal für bescheuerte Leute? Was gibt es für bescheuerte Menschen, die immer ihren Frust an anderen auslassen müssen?", konnte Mirja es nicht fassen.