Seltener Anblick: Mirja du Mont zeigt sich an der Seite von Sohn Fayn

Während Tochter Tara (22) bereits seit einigen Jahren auf eigenen Beinen steht, will Fayn seinem Elternhaus in diesem Jahr erstmals den Rücken kehren ...

Er und Mirja trennten sich bereits 2016, gingen jedoch im Guten auseinander und zeigen sich seitdem auch immer wieder gemeinsam auf öffentlichen Events. Auf dem Foto in Mirjas Instagram-Story fehlt der 77-Jährige jedoch. Bleibt also die Frage, ob auch Sky bei dem großen Moment von Sohn Fayn dabei war.

Am Montag veröffentlichte die stolze Mama einen Schnappschuss in ihrer Instagram -Story, der sie Arm in Arm mit ihrem Sohn Fayn Neven du Mont (17) zeigt.

Wie Mirja erst kürzlich in einem Bild-Interview erklärt hatte, will der 17-Jährige nach dem Abitur gerne für ein Jahr verreisen.



Um den Abschiedsschmerz möglichst kleinzuhalten, hatten er und Mama Mirja im vergangenen Jahr noch eine gemeinsame Kreuzfahrt gemacht. Dabei ging es unter anderem nach Oslo in Norwegen: "Fayn meinte, dass er sich sogar vorstellen kann, hier zu studieren", verriet Mirja, die schon einmal angedeutet hatte, dass sie ihrem Sohn dann vielleicht in seine neue Wahlheimat hinterherziehen wolle.

Schließlich lebt sie nach dem Auszug von Fayn und Tara dann ganz alleine in Hamburg. Während Tara aktuell in Berlin lebt, scheint es Fayn aber noch mehr in die Ferne zu ziehen. Doch an Oslo hatte die Soap-Darstellerin da wohl eher nicht gedacht.

Als einzige Bedingung wünsche sie sich eine Stadt, in der das Wetter zumindest noch etwas freundlicher sei, als in der Hansestadt, so Mirja weiter.