Mirja du Mont schießt gegen Claus Weselsky: "Kann jemand diesen Typ stoppen?"

Weselsky erklärte in seiner Ansage an die Deutsche Bahn, dass auch nach dieser Woche weiterhin mit "Wellen-Streiks" gerechnet werden muss, die vonseiten der GDL aber nicht mehr 48 Stunden vorab gemeldet werden.

Diese harten Worte richtet die Ex von Sky du Mont (76) direkt an Claus Weselsky, Vorsitzender der GDL, und postet dazu ein Foto des 65-Jährigen in ihrer Story.

GDL-Chef Claus Weselsky (65) kündigt Streik-Welle an, die nicht mehr 48 Stunden vorher kommuniziert werden soll. © Daniel Karmann/dpa

Anschließend macht du Mont auf Instagram nochmal deutlich, was neben der ständigen Ausfälle und dem Frust darüber ein weiteres großes Problem für die Gesellschaft darstellt. "Dann fahren wieder alle Auto, anstatt die Bahn zu nutzen." Eine Sache, die weder der Verkehrswende noch dem Klima zugutekommt.

Weselskys Streikpläne seien für das Model gerade deshalb "unglaublich" und in Hinblick auf die letzten Wochen absolut nicht nachvollziehbar. "In Hamburg hat gerade erst die U- und S-Bahn gestreikt", zeigt sie erneut auf und muss über die ab Donnerstag drohende Streik-Welle auf ironische Art lachen. "Danke, dass unsere Kinder so super zur Schule kommen! Was ist hier bloß los?"

Das fragt sich sicherlich nicht nur die Hamburgerin. Für viele Bahnreisende wird der Dauerstreik, neben alle Verständnis, sicherlich langsam zur Zerreißprobe.