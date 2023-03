Mirja du Mont über "Fast Fashion": "Für die Umwelt ist es auch echt blöd"

Mirja du Mont (47) verkaufte bei einem Hamburger Charity-Event Mode aus ihrem Kleiderschrank. © TAG24/Nora Petig

Mit "Fast Fashion" bezeichnet man allgemein trendbezogene Mode, die nicht gerade durch Langlebigkeit punktet. Schnell designte und billig, oft in Asien produzierte Anziehsachen, die auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich sind.

Firmen wie Shein, H&M und Co. profitieren und Teenagern oder Menschen mit geringem Einkommen ist es so möglich, auch ohne Geld "trendy" zu sein. Ein zweischneidiges Schwert. Miese Qualität und Arbeitslöhne der Produzierenden nehmen Kunden dann oft in Kauf.

Auch Mirja du Mont hält nicht viel von "Fast Fashion". Zwar könne sie niemanden verurteilen, der nicht viel Geld zur Verfügung hat und sich modisch kleiden will, für sie selbst sei das aber nichts, erklärte die 47-Jährige im Gespräch.

"Ich kaufe wirklich mit Bedacht meine Kleidung. Den Anzug, den ich heute anhabe, ich glaube, der ist schon fünf Jahre alt."

Sie habe sehr viele Sachen, die sie einfach aufhebe und nicht weggebe. Mirja könne sich sowieso schlecht trennen. "Aber eigentlich ist es echt schlimm. Für die Umwelt ist es auch echt blöd."