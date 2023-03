Nina Bott, Mirja du Mont, Neele Bronst und Co. verkaufen ihr Hab und Gut für den guten Zweck

Hamburg - Nina Bott (45), Mirja du Mont (47), Neele Bronst (26) und viele weitere Prominente aus Film und Fernsehen brachten am Dienstag ihr Hab und Gut auf einen Charity-Flohmarkt in Hamburg .

Den hätte sie auch für nur 20 Euro verkauft, so die 45-Jährige. Am Ende einigten sich die beiden dann auf noch immerhin stolze 75 Euro. "Da das ja für einen guten Zweck ist, sind alle auch sehr großzügig."

"Ich habe meinen ersten Kunden gerade runtergehandelt", verriet die Schauspielerin gegenüber TAG24 im Gespräch. "Die wollte 100 Euro geben für so einen gebrauchten Kinder-Skianzug. Und ich war so geschockt und dachte: 'Ist viel zu viel.'"

Neele Bronst (26) verkaufte allerlei Mode aus ihrem Kleiderschrank. Auch ihr Sohn (2) war mit dabei. © TAG24/Nora Petig

Influencerin Neele Bronst fiel es überhaupt nicht schwer, Anziehsachen für den Flohmarkt herauszusuchen.

Sie sortiere regelmäßig ihren Kleiderschrank aus - immer wieder bekommt sie Mode zugeschickt - und verschenke die Sachen an Freunde oder Familie.

"Mein Kleiderschrank platzt aus alles Nähten und da ist es wichtig, mal auszusortieren. Da ist so eine Charity-Veranstaltung natürlich super, da kann man auch für den guten Zweck etwas tun, das ist natürlich toll."

Die "TRIBUTE TO BAMBI Stiftung" fördert nach eigenen Angaben deutschlandweit

Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in Not und mache zudem auf Missstände und Themen aufmerksam, die in der Gesellschaft zu wenig wahrgenommen werden.