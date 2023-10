Mirja Du Mont zeigt sich in neuem Look: So reagieren die Fans

Hamburg - Huch, so haben wir Mirja du Mont (47) bisher selten gesehen!

So wie auf dem rechten Bild kennen wir Mirja du Mont (47) - privat ist sie aber auch gerne rockig unterwegs (l.). © Fotomontage: Instagram/mirja_du_mont, Georg Wendt/dpa

Normalerweise ist die Ex-Frau von Sky du Mont (78) für ihren eleganten Look und ihre glatten blonden Haare bekannt - Mirja kann aber auch ganz anders, wie sie nun unter Beweis stellte!

Auf Instagram teilte die Schauspielerin mit ihren über 57.000 Followern einen Schnappschuss, auf dem sie sich ziemlich verändert präsentiert.

Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt, wie sie mit einer wilden Lockenmähne in die Kamera blickt. An ihrem Ohr werden zahlreiche Piercings sichtbar, auch in der Nase trägt die Blondine einen Ring.

"Heute mal rockig unterwegs. Trage sonst nie Locken und selten das Septum sichtbar", erklärt die 47-Jährige ihren veränderten Look. Den Fans wünscht sie: "Rockt die Woche, ihr Süßen."



Die Follower sind begeistert von Mirjas Körperschmuck. "Steht Dir, das Rockige" (Rechtschreibung angepasst), "das Septum steht Dir zauberhaft" oder "steht Dir sehr, sehr gut, gerne drin lassen", heißt es in den zahlreichen Kommentaren.