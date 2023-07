Seltener Anblick: Mirja du Mont präsentiert ihr riesiges Rückentattoo

Hamburg - Nur selten gewährt Mirja du Mont (47) ihren Fans einen Blick auf ihre Tattoo-Kunst. Auf dem Parookaville-Festival in Weeze zeigte sie ihren Rücken ausnahmsweise in voller Pracht.

Mirja du Mont (47, l.) und zwei Begleiter auf dem Parookaville-Festival in Weeze. © Screenshot/Instagram/mirja_du_mont

Vom 21. Juli bis zum 23. Juli feierten dieses Jahr, laut Veranstalter war das diesjährige Festival restlos ausverkauft, Elektro-Anhänger in Weeze.



Auch Mirja du Mont ließ sich dieses Spektakel nicht entgehen. "It was a blast" (Es war ein Riesenspaß), schrieb die 47-Jährige zu einem Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem man das Ausmaß ihres Rücken-Tattoos immerhin erahnen kann.

Ein großer Rabe umgeben von Pfingstrosen.



Überdeckt wird das gestochene schwarz weiße Kunstwerk nur von ihren langen Haaren und einem zarten Top, das mehr zeigt, als das es versteckt.

Dazu trägt die Schauspielerin eine hautenge Latexhose, die wiederum mit einer Art Kette aufgepimpt wurde. Auch eine obligatorische Fransentasche brachte du Mont mit zum Festival.

Ob sie mit dem Outfit wohl der Hingucker auf dem Parookaville war?

Dass es Mirja etwas wilder mag, als man von der Exfrau von Schauspieler Sky du Mont (76) erwarten würde, zeigte die Blondine zuletzt als Kandidatin bei "Guidos Deko Queen - Promi Spezial".