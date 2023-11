Mit 49 Jahren! Süße Baby-News von "Unter uns"-Star Claudelle Deckert

Köln - Mitte des Jahres teilte " Unter uns "-Star Claudelle Deckert (49) mit, dass sie Großmutter wird. Ihre Tochter Romy (26) und deren Mann Christian (29) gaben bekannt, dass sie ein Kind bekommen. Nun war es so weit: Claudelle ist Oma geworden!

Bereits vor einigen Monaten verriet Romy in einem Gespräch mit RTL , dass ihre Mutter Oma eines Jungen werden würde. Allerdings nur aus Versehen. "Wenn er irgendwelche Träume hat, dann wird sie sagen: 'Zu 100 Prozent kriegst du das hin, wenn du das willst'", erklärte sie damals.

Denn die 26-Jährige teilte ihren Followern auf Instagram jetzt mit, dass sie einen Jungen auf die Welt gebracht hat. Sie postete ein Bild, auf dem Romy und ihr Gatte die kleinen Finger ihres Wonneproppens halten. "Charles. 10.11.2023 - Vom Bauch direkt in unser Herz", schrieb sie in einem Beitrag und führte weiter aus: "Wir sind voller Liebe, Freude und Glück und genießen das Kennenlernen."

Die Tochter der Schauspielerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/romymarie_

In ihrer eigenen Instagram-Story begrüßte sie den Sonnenschein zudem auch persönlich. "Charlie, we love you. Ma & Pa & Omily", schrieb sie dort.

Gegenüber RTL bestätigte die 49-Jährige die Geburt ihres Enkelsohnes. "Mit größtem Stolz und unendlicher Liebe möchte ich die Geburt meines geliebten Enkelsohnes Charles Dean bekannt geben", erklärte Claudelle.

Dieser Moment des neuen Lebens in ihrer Familie sei ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Die Schauspielerin sei zutiefst dankbar für dieses Wunder, welches ihr Leben mit Freude und Liebe bereichern würde.

Auch Claudelle selbst hat ihr Glück gefunden. Mit ihrem Ehemann Peter Olsson (62) lebt sie wechselweise in Düsseldorf, Amsterdam oder auf Mallorca und genießt das Leben.