Mit 51: Cameron Diaz ist heimlich zum zweiten Mal Mama geworden!

Los Angeles - Lange mussten sie warten, dann klappte es gleich zweimal: Hollywoodstar Cameron Diaz (51) und ihr Ehemann Benji Madden (45) sind still und heimlich zum zweiten Mal Eltern geworden.

Auf Instagram verkündeten die stolzen Zweifach-Eltern Cameron Diaz (51) und Benji Madden (45) am Freitag die Geburt ihres zweiten Kindes. (Archivbild) © Michael Nelson/EPA/dpa

Das Paar überraschte seine Fans am Freitagabend (Ortszeit) mit den Baby-News auf Instagram.

"Wir sind gesegnet und begeistert, die Geburt unseres Sohnes, Cardinal Madden", begann der emotionale Post. "Er ist großartig und wir sind alle so glücklich, dass er hier ist!"

Nach Töchterchen Raddix (4) komplettiert nun also auch ein kleiner Junge das Familienglück der beiden Promis. Nur Bilder des Kleinen wird die Öffentlichkeit wohl erst einmal nicht zu sehen bekommen.

"Für die Sicherheit und Privatsphäre der Kinder werden wir keine Bilder posten - aber er ist wirklich süß", stellten die frischgebackenen Eltern klar. Statt eines Bildes ihres Sohnes teilten Diaz und Madden ein offenbar selbstgemaltes Bild mit der Aufschrift "A little bird whispered to me" ("Ein kleiner Vogel flüsterte mir zu").

"Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar. Senden viel Liebe von unserer Familie an eure. Beste Wünsche und einen schönen Tag", beendete das Paar den Baby-Beitrag.

Diaz und der Good-Charlotte-Rocker hatten zuvor nicht verraten, dass sie ein Kind erwarten. Zuletzt wurden sie im Januar zusammen gesehen, als sie sich auf den Skipisten in Aspen im US-Bundesstaat Colorado vergnügten.