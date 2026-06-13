Während TV-Dreh: Elif erlebt den schwersten Moment ihres Lebens

Berlin - Sängerin Elif (33), bekannt geworden als Zweitplatzierte der "Popstars"-Staffel 2009, offenbart jetzt, wie eine Vorahnung und ein Anruf aus der Familie ihr Leben schlagartig veränderten.

Als Musikerin zeigt sich Elif (33) immer professionell, doch den Verlust ihrer Mutter hat sie bis heute nicht verarbeitet. © Christophe Gateau/dpa

Während des Drehs für das Musikformat "Sing meinen Song" in Südafrika im Jahr 2022 zerbrach der Ring, den sie von ihrer Mutter bekommen hatte, an ihrem Finger.

"Ich wusste, ich muss meinen Vater anrufen", schildert Elif in der ARD-Talkshow "deep und deutlich". Kurz darauf erfuhr sie von ihrer Schwester, dass ihre Mutter im Sterben lag.

Zu diesem Zeitpunkt war sie tausende Kilometer entfernt in Kapstadt. Der Moment brachte sie in einen inneren Konflikt zwischen Karriere und Familie. Für sie und die Produktion stand jedoch schnell fest, dass sie nach Berlin zurückkehren muss.

Der Flug dorthin "war der schlimmste meines Lebens", sagt die 33-Jährige, da sie nicht wusste, ob sie ihre Mutter noch lebend antreffen wird.