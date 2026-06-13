Sängerin Elif packt aus: Von der Familie verprügelt, bis das Trommelfell geplatzt ist

Hamburg - Sängerin Elif (33) hat in ihrer Kindheit Gewalt erlebt. Ganz schlimm wurde es bei der Unterzeichnung ihres ersten Plattenvertrags, erzählte die 33-Jährige beim ARD-Format "deep und deutlich".

Elif (33) erlebte in ihrer Kindheit Gewalt. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Als sie acht oder neun Jahre alt war, sagte ihr Bruder etwas zu Elif, das ihr Angst machte. "Genieß das. Wenn du groß bist, darfst du gar nichts mehr", habe er ihr vorausgesagt.

Sie standen damals in der Schlange vor einem Kino, wollten "Harry Potter" gucken. Da wuchs in der gebürtigen Berlinerin ein großer Freiheitsdrang heran.

Wie schlimm es werden würde, konnte sich das Mädchen damals aber wohl nicht vorstellen. "Ich habe sehr viel Gewalt erlebt in meiner Kindheit. Ich habe das lange bagatellisiert in meinem Leben. Ich habe vieles immer heruntergespielt", erzählte die Musikerin.

Heute mache sie das nicht mehr. "Ich habe irgendwie für mich gemerkt, dass es voll gut ist, die Dinge so zu benennen, damit ich eben auch was damit anfangen kann", erklärte die Künstlerin.

Moderatorin Lola Weippert (30) hakte nach, was genau sie mit Gewalt meine. Die Antwort schockierte. "Mit 17 habe ich meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Dann wurde ich so krass verprügelt zu Hause, dass mein Trommelfell geplatzt ist. Meine eine Gesichtshälfte war komplett blau. Dann bin ich abgehauen", packte Elif aus.

Als sie nach drei Tagen zurückkehrte, hätten die Eltern so getan, als wäre nichts gewesen.