Liebes-Comeback nach vier Jahren Pause: Thomas Helmer und Yasmina Filali sind wieder ein Paar
Hamburg - Vier Jahre lebten Thomas Helmer (61) und Yasmina Filali getrennt. Jetzt haben sie wieder zueinandergefunden - bei der Trennungstherapie.
Im August 2022 erklärten Helmer und Filali ihre Ehe offiziell für gescheitert, und das nach 21 Jahren Liebe und 17 Jahren Ehe.
Der Bild verrieten sie jetzt allerdings, dass die beiden wieder ein Paar sind! "Wir haben festgestellt, wir können getrennt ganz gut, aber zusammen sind wir einfach besser", so das wiedervereinte Pärchen.
Nach ihrer Trennung hatten der Ex-Fußballprofi und die Schauspielerin eine freundschaftliche Beziehung, die Scheidungspapiere haben sie nie eingereicht.
In den vergangenen vier Jahren gab es zwar Gerüchte über neue Partnerschaften. Offenbar hat es aber mit anderen nicht funktioniert.
"Wir haben vier Jahre geprüft, ob wir auch ohne den anderen leben können. Die Antwort war: Ja. Aber zusammen macht es einfach deutlich mehr Spaß", so die einfache Erklärung der Neuverliebten.
Eine gemeinsame Therapie war dabei offenbar der Schlüssel zur neu entflammten Liebe.
"Eigentlich haben wir zuerst eine Trennungstherapie gemacht. Aber aus der Trennungstherapie wurde irgendwann eine Paartherapie. Übrigens etwas, das ich auch Paaren, die nicht getrennt sind, raten würde, alle paar Jahre zu machen", so Filali gegenüber der Bild.
Thomas Helmer: "Als Team haben wir immer gut funktioniert"
In der Single-Zeit haben der 61-Jährige und seine Frau eine wichtige Erkenntnis gewonnen. "Wir sind älter, entspannter und wissen heute, den perfekten Partner gibt es nicht. Aber den richtigen schon", meint Helmer.
Der TV-Experte habe vor allem ihr Zusammenspiel als Team vermisst. Das Paar erlebte gemeinsam den Tsunami in Thailand 2004, den Hurrikan "Irene" 2011 in den USA und den Putschversuch in der Türkei 2016.
"Als Team haben wir immer super funktioniert. Ich konnte mich immer auf dich verlassen. Diese Verlässlichkeit habe ich auf jeden Fall vermisst", sagt der Ex-Nationalspieler.
Und obwohl Filali bei einigen Skepsis vermutet, ist sie für die gemeinsame Zukunft sehr zuversichtlich. "Ich habe ganz große Hoffnung und ich bin sehr glücklich, dass es so ist", schwärmt sie.
Titelfoto: Screenshot/YouTube/Yasmina Filali