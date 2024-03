"Mit alles": Deshalb erntet Isi Glück für ihren neuen Ballermann-Song jede Menge Hate

Elmshorn/Mallorca - In wenigen Tagen bringt die Mallorca -Sängerin Isi Glück (33, "Delfin") ihren neuen Song "Mit alles" heraus. Doch schon jetzt erntet sie für ihren "Dönersong" jede Menge Hate.

Die Party-Sängerin Isi Glück (33) muss schon vor dem eigentlichen Release ihres neuen Songs viel Kritik einstecken. © Screenshot/Instagram/isi_glueck (Bildmontage)

Bisher sind nur ein paar Ausschnitte bekannt, doch die reichen vielen Zuhörenden wohl schon für den Gesamteindruck. "Ich will mit alles und alles und das mit alles", heißt es im Refrain, der mit derben Techno-Beats unterlegt wurde.

"Irgendwie klingt das sehr anstrengend", "Das könnte der erste Toilettensong 2024 werden", oder "Ballert am besten auf lautlos", heißt es in den Kommentaren unter Isi Glücks ersten Social-Media-Posts zu dem Song.

So viel Hate für einen noch nicht mal veröffentlichten Song? Grund genug für die 33-Jährige, sich in einem TikTok-Video selbst dazu zu Wort zu melden.

"Für alle, die aktuell meinen neuesten Song haten", begann Isi Glück ihr kurzes Statement und betonte, dass sie sich nicht für ihre musikalische Ausrichtung rechtfertigen wolle. "Ich bin Isi Glück und ich stehe für Mallorca-Musik. Das ist das, wo mein Herz dranhängt."

Fans könnten sich darauf verlassen, dass sie auch in Zukunft in jeder Saison mehrere Ballerman-Hits von ihr geliefert bekämen. "Aber außerhalb davon werde ich immer auch neue Musik ausprobieren", so die Norddeutsche weiter.

Ihr neuer Song scheint bei den Followern vor allem wegen der Techno-Beats schlechter anzukommen, als ihr bisheriges Repertoire. Doch das ist der Influencerin egal: "Ich mache Musik, die ich geil finde!", betont sie in dem Video weiter.