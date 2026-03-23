Mit nur 51 Jahren: "Supernatural"-Star verliert Kampf gegen den Krebs

Carrie Anne Fleming (†51) ist an den Folgen ihres Brustkrebses verstorben. (Archivfoto) © Facebook/Screenshot/Jim Beaver﻿

Diese Nachricht verkündete ihr Serien-Kollege Jim Beaver (75) in einem Beitrag auf Facebook.

Gegenüber Variety erklärte er außerdem, dass Fleming bereits am 26. Februar im kanadischen Sidney verstorben ist. Die Ursache: Sie hat den Kampf gegen den Brustkrebs verloren.

Die 51-Jährige und Beaver verkörperten vor der "Supernatural"-Kamera ein Ehepaar, Fleming spielte Karen Singer, Jim Beaver nahm die Rolle des Dämonenjägers Bobby Singer ein.

"Einmal im Leben eine Seelenverwandte zu finden, grenzt an ein Wunder. Zweimal eine zu finden, ist fast unvorstellbar", schreibt der Schauspieler auf Facebook und spielt damit auf seine Ehefrau Cecily an, die ebenfalls an Krebs erkrankte und schließlich an den Folgen verstarb. "Einmal im Leben eine Seelenverwandte zu finden und sie zu verlieren, ist ein unerträglicher Schmerz. Zweimal eine zu finden und sie beide zu verlieren, ist etwas, das sich mit Worten nicht beschreiben lässt."

"2004 habe ich Cecily an Krebs verloren. [Nun] habe ich Carrie an die gleiche Krankheit verloren. Ich hätte nie gedacht, dass mein Herz mehr als einmal so sehr brechen könnte", führte Beaver weiter aus. "Doch es ist geschehen. Und, oh, diese beiden Fackeln, die ich in mir trage - welch strahlendes, strahlendes Licht sie verbreiten."