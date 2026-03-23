Mit nur 51 Jahren: "Supernatural"-Star verliert Kampf gegen den Krebs
Sidney (Kanada) - Traurige Nachrichten aus Hollywood: Carrie Anne Fleming ist verstorben. Die "Supernatural"-Schauspielerin wurde nur 51 Jahre alt.
Diese Nachricht verkündete ihr Serien-Kollege Jim Beaver (75) in einem Beitrag auf Facebook.
Gegenüber Variety erklärte er außerdem, dass Fleming bereits am 26. Februar im kanadischen Sidney verstorben ist. Die Ursache: Sie hat den Kampf gegen den Brustkrebs verloren.
Die 51-Jährige und Beaver verkörperten vor der "Supernatural"-Kamera ein Ehepaar, Fleming spielte Karen Singer, Jim Beaver nahm die Rolle des Dämonenjägers Bobby Singer ein.
"Einmal im Leben eine Seelenverwandte zu finden, grenzt an ein Wunder. Zweimal eine zu finden, ist fast unvorstellbar", schreibt der Schauspieler auf Facebook und spielt damit auf seine Ehefrau Cecily an, die ebenfalls an Krebs erkrankte und schließlich an den Folgen verstarb. "Einmal im Leben eine Seelenverwandte zu finden und sie zu verlieren, ist ein unerträglicher Schmerz. Zweimal eine zu finden und sie beide zu verlieren, ist etwas, das sich mit Worten nicht beschreiben lässt."
"2004 habe ich Cecily an Krebs verloren. [Nun] habe ich Carrie an die gleiche Krankheit verloren. Ich hätte nie gedacht, dass mein Herz mehr als einmal so sehr brechen könnte", führte Beaver weiter aus. "Doch es ist geschehen. Und, oh, diese beiden Fackeln, die ich in mir trage - welch strahlendes, strahlendes Licht sie verbreiten."
Jim Beaver verliert zweite Seelenverwandte nach Krebserkrankung: "Wunderschöne Freundschaft"
Als sich Beaver und Fleming am ersten Tag am Set kennenlernten, blieb den beiden direkt die Luft weg. Sie fanden nämlich heraus, dass ihre beiden Töchter den gleichen Namen trugen - nur anders geschrieben: Madeline Rose. "Und das [...] war der Beginn einer wunderschönen Freundschaft."
Die Schauspielerin sei eine "Quelle der Lebensfreude und des guten Willens" gewesen. Sie "hatte ein unglaublich freundliches Wesen, ein mitreißendes Lachen und eine absolut bezaubernde Persönlichkeit".
Bekannt wurde Fleming neben Supernatural unter anderem durch ihre Rollen in "iZombie", "Smallville, "Supergirl" und "The L Word". Sie hinterlässt ihre Tochter Madalyn Rose.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Jim Beaver, IMAGO / Everett Collection