Mit seiner Liliana: "Traumfrau gesucht"-Star Dennis Schick im Liebesrausch!

Köln/Mallorca - Nach einigen Liebespleiten hat Dennis Schick (35) in Freundin Liliana sein "lecker Mädsche" gefunden. Anlässlich ihres 30. Geburtstages verfasste der Kölner nun ein paar sehr rührende Zeilen!

Am heutigen Mittwoch (12. Juli) feiert die gebürtige Argentinierin ihren 30. Geburtstag. Der TV-Star nutzte die Gelegenheit, um auf die gemeinsame Zeit zurückzublicken. Heraus kam eine zuckersüße Liebeserklärung.

Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Auf seinem Instagram-Kanal lässt der Lebemann seine Fans nur allzu gerne an seinem Liebesglück teilhaben. Eine Sache wird dabei deutlich: Dennis scheint die Zeit mit seiner Liebsten in vollen Zügen zu genießen.

Als übergewichtiger "Knuddelbär" mit markanter Lache rannte die Frohnatur im Rahmen des RTLZwei-Kultformats " Traumfrau gesucht " über viele Jahre seinem privaten Glück hinterher. Vergeblich. Im Sommer 2022 wanderte Dennis schließlich nach Mallorca aus. Kurz darauf trat Liliana in sein Leben.

Die 30-jährige Liliana kommt gebürtig aus Argentinien und arbeitet auf der Baleareninsel als Visagistin. © Bildmontage: Instagram/dennisschick (Screenshots)

Anschließend taucht der 35-Jährige noch tiefer in die Süßholzkiste: "Du bringst so viel Liebe, Freude und Leidenschaft in mein Leben, dass ich es mir ohne dich gar nicht mehr vorstellen kann." Er fügte hinzu: "Du bist die Frau, die ich gesucht habe!"

Wie Dennis in dem Posting weiter offenbart, habe Liliana auch in schweren Zeiten immer hinter ihm gestanden und ihm den Rücken gestärkt. Im Hinblick auf ihren Geburtstag hofft der Unternehmer nun, dass sich alle Wünsche seiner Herzdame erfüllen, "denn du verdienst es, nur das Beste im Leben zu erfahren". Wie schön.

Ob die Liaison auch eine Zukunft hat, wird sich zeigen. Lebemann Schick ist jedenfalls optimistisch. In seinem Geburtstagsgruß freut sich der Entertainer bereits auf "viele weitere wundervolle Jahre" mit seiner südamerikanischen Schönheit.

Für Aufsehen sorgte der Reality-TV-Star in den letzten Jahren aber nicht nur mit seinen Liebesgeschichten, sondern vor allem mit seiner krassen Body-Transformation.

Mithilfe einer Magenbypass-Operation drehte Dennis sein äußeres Erscheinungsbild komplett auf links und nahm unglaubliche 100 Kilogramm ab.