Mit weißen Rosen: Model erhält Liebeserklärung von Bundesliga-Kicker

Frankfurt am Main - Sie führt ein Jetset-Leben und lässt rund 4,5 Millionen Fans auf Instagram daran teilhaben, doch Model Izabel Goulart (38) gewährt auch immer wieder Einblicke in ihr Liebesleben - die Brasilianerin ist schon seit mehreren Jahren mit dem Bundesliga-Torwart Kevin Trapp (32) von Eintracht Frankfurt leiert.

Die Brasilianerin Izabel Goulart (38) ist ein international erfolgreiches Topmodel - auf Instagram lässt sie rund 4,5 Millionen Follower an ihrem Jetset-Leben teilhaben. © Montage: Screenshot/Instagram/izabelgoulart

Das Model und der Profi-Fußballer sind ein waschechtes Promi-Paar. Ihre Instagram-Profile nutzen sie in schöner Regelmäßigkeit, um ihre Liebe zueinander öffentlich zu zelebrieren.

Am gestrigen Sonntagabend war es mal wieder so weit: Zunächst veröffentlichte die 38-Jährige eine Story, in welcher sie einen opulenten Strauß weißer Rosen zeigte, der ihr zugeschickt worden war.

"Ich habe heute am Morgen eine Lieferung erhalten. Vielen Dank, mein geliebter Kevin Trapp", lautete der dazu nach und nach eingeblendete schriftliche Kommentar des Models.

Wie in dem Clip auch zu sehen war, weilte Izabel zu diesem Zeitpunkt an irgendeinem weit entfernten Gestade mit azurblauem Meer. Sie und ihr Lebensgefährte waren also in jedem Fall räumlich getrennt, denn den Instagram-Storys von Kevin Trapp war zu entnehmen, dass der 32-Jährige am gestrigen Abend auf dem Weg von Frankfurt nach Paris war.

Offenbar wollte er seiner Geliebten aber über die Entfernung hinweg eine Freude machen, was ihm allem Anschein nach auch gelungen ist. Der Torwart von Eintracht Frankfurt setzte aber noch einen obendrauf.