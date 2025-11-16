Mitten auf der Bühne: Maite Kelly bricht in Tränen aus
Küniglberg (Österreich) - So erlebt man Maite Kelly (45) auch nur selten: Während eines Auftritts bricht die Sängerin plötzlich in Tränen aus.
Bei der "LICHT INS DUNKEL"-Gala in Österreich kommt die Kölnerin mit der Moderatorin Eva Pölzl (50) ins Gespräch und gibt laut "oe24" sehr persönliche Einblicke preis. Als es um ihren neuen Song "Ich will alles für dich" geht, habe die 45-Jährige feuchte Augen bekommen.
Das Lied habe sie ihrer ältesten Tochter Agnes Theresa Barbara Raimond (19) gewidmet, die erst vor kurzem aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen sei. Allein der Gedanke an die 19-Jährige habe Maite sichtlich berührt.
Wie sehr dem zweitjüngsten Sprössling der "Kelly Family" Kinder am Herzen liegen verrät sie zudem in einem RTL-Interview.
Denn die 45-jährige Sängerin regt sich enorm über das Bildungssystem auf und hat eine Forderung, die mit Lehrern zu tun hat.
Maite Kelly setzt sich für den Schulbau auf der ganzen Welt ein
"Bildung ist ein Grundrecht und wir haben das große Glück, dass wir darauf zugreifen können in Deutschland wie auch in Europa. Aber es ist in viel zu vielen Ländern nicht der Fall", macht die gebürtige Berlinerin in dem Gespräch klar.
Aus diesem Grund setze sie sich auch für den Schulbau auf der ganzen Welt ein. Denn ihrer Ansicht nach, könne man ein Kinderherz nur dann stark machen, indem es eine gute Bildung erfahre.
"Das Leben ist hart, in vielen Ländern, gerade in den Drittweltländern, ist es sehr, sehr hart und es kann auch ein Kinderherz brechen", verdeutlicht die Sängerin.
Deshalb glaube sie immer noch, dass Bildung der Schlüssel sei und daher habe sie sich auch für was Langfristiges und Nachhaltiges einsetzen wollen.
Denn Maite wisse, dass Bildung nicht selbstverständlich sei und sie sei froh, dass sie durch ihren Vater eine gute bekommen habe.
