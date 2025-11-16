"Grey's Anatomy"-Star an Krebs erkrankt

USA - Seit vielen Jahren hilft James Pickens Jr. (73) in seiner Rolle als Dr. Richard Webber in der erfolgreichen Arztserie "Grey's Anatomy" Patienten. Im realen Leben hat der Schauspieler nun selbst eine Schock-Diagnose erhalten.

James Pickens Jr. (73) ist an Prostatakrebs erkrankt, doch seine Heilungschancen sind gut. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Gegenüber "Black Health Matters" hat Pickens offenbart, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist: "Das sind keine Nachrichten, die man hören möchte, aber ehrlich gesagt liegt Prostatakrebs in meiner Familie. Mein Vater hatte ihn. Er hatte viele Brüder, einige von ihnen hatten ihn ebenfalls. Ich wäre überrascht gewesen, wenn ich ihn nicht auch bekommen hätte."

Mit dem Wissen, dass der Krebs in seiner Familie liegt, sei der 73-Jährige seit 34 Jahren immer fleißig zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen.

"Mein Urologe sagte: 'Weil Sie sich so gewissenhaft um ihre Gesundheit gekümmert haben, war das von Vorteil. Wir konnten den Krebs so früh erkennen, weil Sie regelmäßig getestet wurden'", erzählt er.

Anfang des Jahres zeigte ein MRT einen verdächtigen Schatten. Eine anschließende Biopsie und ein PET-Scan ergaben einen Tumor, der glücklicherweise nicht gestreut hatte.