"Grey's Anatomy"-Star an Krebs erkrankt
USA - Seit vielen Jahren hilft James Pickens Jr. (73) in seiner Rolle als Dr. Richard Webber in der erfolgreichen Arztserie "Grey's Anatomy" Patienten. Im realen Leben hat der Schauspieler nun selbst eine Schock-Diagnose erhalten.
Gegenüber "Black Health Matters" hat Pickens offenbart, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist: "Das sind keine Nachrichten, die man hören möchte, aber ehrlich gesagt liegt Prostatakrebs in meiner Familie. Mein Vater hatte ihn. Er hatte viele Brüder, einige von ihnen hatten ihn ebenfalls. Ich wäre überrascht gewesen, wenn ich ihn nicht auch bekommen hätte."
Mit dem Wissen, dass der Krebs in seiner Familie liegt, sei der 73-Jährige seit 34 Jahren immer fleißig zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen.
"Mein Urologe sagte: 'Weil Sie sich so gewissenhaft um ihre Gesundheit gekümmert haben, war das von Vorteil. Wir konnten den Krebs so früh erkennen, weil Sie regelmäßig getestet wurden'", erzählt er.
Anfang des Jahres zeigte ein MRT einen verdächtigen Schatten. Eine anschließende Biopsie und ein PET-Scan ergaben einen Tumor, der glücklicherweise nicht gestreut hatte.
Pickens entschied sich für eine Prostatektomie
Pickens hatte zwei Optionen: Eine Bestrahlung oder eine Prostatektomie.
Die Entscheidung fiel auf Letztere, bei der die Prostata operativ entfernt wird: "Wir haben es sehr früh entdeckt, und deshalb hielten sie das für den besten Weg. Ich habe eine seltene Variante, die man nicht oft sieht. Sie wollten auf Nummer sicher gehen und die Sache im Auge behalten."
Da der Krebs so früh entdeckt worden war, habe der Amerikaner gute Genesungschancen. In seiner Familie sei bislang keiner daran gestorben.
Pickens teilt seine Geschichte mit der Öffentlichkeit, um Stigmata in der Gesellschaft abzubauen. In einem Video auf Instagram sagt er: "Prostatakrebs ist gut behandelbar, aber Früherkennung ist der Schlüssel."
Demnach sollten vor allem schwarze Männer und diejenigen regelmäßig zur Vorsorge gehen, bei denen Prostatakrebs gehäuft in der Familie vorkommt.
Titelfoto: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP