Abruptes Ende: Rapper Haftbefehl legt Blitzauftritt in Gießen hin

Gießen - Erst gestern spielte Haftbefehl sein erstes Konzert nach Erscheinen seiner erfolgreichen Netflix-Doku . Einen Tag später legt der Deutsch-Rapper direkt nach. Sein Clubauftritt in Gießen war allerdings nach ein paar Liedern schon wieder vorbei.

Während seines Konzerts in Gießen warf "Hafti" mehrere 100-Euro-Scheine ins Publikum. © Hannes P. Albert/dpa

Das zweite Comeback-Konzert des Offenbacher Musikers nach seiner schöpferischen Pause dauerte im hessischen Gießen in der Nacht auf Sonntag nur rund 15 Minuten, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete.

Der gebürtige Hesse war von Sicherheitskräften hereingeführt und dann wieder raus begleitet worden.

Erst in der Nacht auf Samstag hatte Aykut Anhan (39), wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, in Osnabrück sein mit Spannung erwartetes erstes Konzert nach der Veröffentlichung der Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story" gegeben.

In dem viel diskutierten Dokumentarfilm wird thematisiert, dass der Musiker jahrelang Kokain konsumierte. In Osnabrück versicherte er den Fans: "Ich bin clean." Auch dort stand er nur etwa eine halbe Stunde auf der Bühne.

Der Club La Louve in Gießen war in der Nacht zu Sonntag ebenfalls gut gefüllt, als Haftbefehl um kurz nach 2 Uhr auf die Bühne trat. Anders als in Osnabrück sprach er aber nicht zu den Fans. Während des Auftritts warf Haftbefehl stattdessen Euroscheine ins Publikum. Erneut hielt der Rapper einen Großteil seines Gesichts bis unter die Augen bedeckt. Zudem trug er eine Sonnenbrille.