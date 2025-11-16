Schauspiel-Star Judy Winter erhält Götz-George-Preis für ihr Lebenswerk

Judy Winter (81) kennt man aus dem Fernsehen, von der Theaterbühne - und als Synchronstimme von Hollywoodstars. © Fabian Sommer/dpa

Seit mehr als sechs Jahrzehnten präge sie "mit unverwechselbarer Stimme, eindringlicher Präsenz und Ausdruckskraft die deutsche Theater- und Filmlandschaft", hieß es zur Begründung.

Verliehen werde ihr der Preis für "eine Lebensleistung, die Haltung, Klugheit, Humor und Eleganz" in sich vereine. Ihr Spiel sei in jeder Nuance von Wahrhaftigkeit getragen.

Winter spielt zum Beispiel in der TV-Reihe "Familie Bundschuh" mit. Auch als Synchronsprecherin ist sie bekannt, etwa für die Schauspielerinnen Jane Fonda (87), Shirley MacLaine (91) und Vanessa Redgrave (88).

Einen ihrer größten Bühnenerfolge hatte sie mit "Marlene" - sie spielte jahrelang die Leinwandikone Marlene Dietrich (1901-1992). "Ihre Darstellung der Marlene Dietrich wurde zu Theatergeschichte", hieß es in der Würdigung.