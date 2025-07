Mitten auf Konzert von Johannes Oerding: Fan stellt die Frage aller Fragen

Bei einem Konzert von Johannes Oerding gab es im Publikum einen Heiratsantrag.

Von Jana Steger

Hamburg - Johannes Oerding (43) steht bei seinem Konzert auf der Bühne. Im Publikum rund 5000 Menschen. Während die Fans den Musiker während seines Songs "All In" feiern, hat ein Paar in der Menge nur Augen füreinander.

Auf einem Konzert von Johannes Oerding (43) hat sich ein Paar im Publikum verlobt. © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, johannesoerding/Instagram Als Johannes gerade dabei war, seinen Song zu spielen, bricht der Musiker plötzlich ab. Doch das hat einen ganz bestimmten Grund: ein Heiratsantrag mitten im Publikum! Alle Augen sind nun nicht mehr auf Johannes, sondern auf das frisch verlobte Paar in der Menge gerichtet. "Du willst heimlich einen Antrag machen und plötzlich schauen 5000 Menschen zu", schreibt der Musiker zu einem Video, das den emotionalen Moment festhält. Während das Paar leidenschaftliche Küsse austauscht, fängt der Musiker auf der Bühne passend zu dem Moment wieder an zu singen. "Nur für euch", ruft der Ex von Ina Müller dem frisch verlobten Paar von der Bühne aus zu und fährt mit seinem Song "All In" in einer romantischen Akustikversion fort. Promis & Stars Zu Ehren von "Mörtel": Richard Lugner (†91) bekommt eigene Straße Promis & Stars Vier Tage vor 86. Geburtstag: Beliebter TV-Star Jürgen Schornagel ist tot Sichtlich gerührt genießt das Paar im Publikum den besonderen Moment und bedankt sich mit einem Lächeln und Daumen nach oben beim Sänger. Von den anderen Fans aus dem Publikum gibt es beglückwünschenden Applaus.

Auf Johannes Oerding-Konzert: Video zeigt Heiratsantrag im Publikum

Auf Johannes Oerding-Konzert: Musiker richtet Glückwünsche an verlobtes Paar