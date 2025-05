30.05.2025 13:30 11.003 Spricht Johannes Oerding hier erstmals über seine neue Freundin?

Johannes Oerding hat am Rande eines Charity-Events am vergangenen Wochenende in Hannover das erste Mal über seine mutmaßlich neue Freundin gesprochen.

Von Ella Krum

Hamburg/Hannover - Johannes Oerding (43) hat am Rande des Charity-Events "Kicken mit Stars" am vergangenen Wochenende in Hannover das erste Mal über seine mutmaßlich neue Freundin gesprochen. Alles in Kürze Johannes Oerding spricht über seine neue Freundin.

Yvonne G. ist Social-Media-Creatorin und Fotografin.

Oerding dementiert Gerüchte nicht.

Yvonne G. war mit Wincent Weiss liiert.

Sind Johannes Oerding (43) und Yvonne G. ein Paar? © Montage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/Instagram/yvonnegolds Beziehungsweise die sich seit einem Jahr hartnäckig haltenden Gerüchte, er und die Social-Media-Creatorin Yvonne G. seien ein Paar, nicht dementiert. Diese waren zum ersten Mal Ende Januar 2024 aufgeploppt, als die Todesanzeige von Oerdings Vater in der Rheinischen Post erschien. Dort war unter den nahestehenden Trauernden direkt neben Johannes Oerding auch eine gewisse Yvonne G. aufgeführt. Auf die Frage von RTL, ob die beiden ihre mutmaßlich gemeinsame Weltreise zusammengeschweißt habe, meinte Oerding ausweichend: "Ich sage mal so: Wenn du auf engstem Raum auf vier Quadratmeter und vier Reifen viele, viele Wochen unterwegs bist, dann und da lebend herauskommst, dann hast du auf jeden Fall einen guten Job gemacht." Mehr wollte der Sänger nicht zu dem Thema "neue Freundin" sagen. Auch seine langjährige Beziehung mit Ina Müller (59) hatte der heute 43-Jährige weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten und genauso scheint er das auch fortführen zu wollen. Dennoch tauchte Yvonne G. schon öfter auf dem Instagram-Profil als offizielle Social-Media-Redakteurin des "Sing meinen Song"-Gastgebers auf. Mehrfach ist sie auch auf Fotos verlinkt, die mutmaßlich sie gemacht hat. Zu sehen ist sie aber nie – auch ein gemeinsames Pärchenfoto sucht man vergeblich. Johannes Oerdings neue Freundin soll vorher mit Wincent Weiss liiert gewesen sein Bei seiner "Plan A Open Airs 2023"-Tour verlinkte Oerding Yvonne G. sogar regelmäßig und ganz offiziell als Fotografin seiner Show-Auftritte. Ob aus der Zusammenarbeit am Ende einfach mehr geworden ist? Kennen tun die beiden sich auf jeden Fall schon länger, denn Yvonne soll bis 2017 mit dem Sänger und guten Freund von Oerding, Wincent Weiss (32), liiert gewesen sein. Zudem macht sie unter anderem auch den Social-Media-Content von Max Giesinger (36), ebenfalls ein guter Freund des Sängers. Offiziell bestätigt hat die Beziehung aber noch keiner von beiden.

Titelfoto: Montage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/Instagram/yvonnegolds