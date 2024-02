"Grenzen überschreiten": "Riverdale"-Star macht weitere Diagnose öffentlich

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Mit ihrer Rolle als Betty Cooper in der Erfolgsserie "Riverdale" gelang Lili Reinhart (27) im Jahr 2017 der große Durchbruch in Hollywood. Seitdem weiß die junge Schauspielerin ihre Reichweite bestens einzusetzen.

Auf TikTok berichtete Lili Reinhart (27) ihren Fans von einer neuen Diagnose. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/lilireinhart (2)

Nicht nur wendet sie sich regelmäßig mit politischen Themen an ihre Fans - so sprach sie sich unter anderem bereits für die "Black Lives Matter"-Bewegung und gegen das Kippen des liberalen Abtreibungsrechts in den USA aus.

Auch macht sie immer wieder auf die Themen mentale Gesundheit und verschobene Körperbilder aufmerksam. Dabei handelt es sich um zwei Herzensangelegenheiten der Künstlerin, schließlich hat sie damit selbst zu kämpfen.

So macht sie kein Geheimnis daraus, dass sie bereits seit Jahren unter Depressionen und Körperdysmorphie leidet und auch mit Angstzuständen zu kämpfen habe. Alles Themen, die ihrer Meinung nach kein Tabu mehr sein dürfen.

Kein Wunder also, dass die 27-Jährige nun auch offen und ehrlich über ihre neueste Diagnose kommunizierte, die sie vor wenigen Tagen erhalten hat.

In einem kurzen Video auf ihrem TikTok-Account liegt Reinhart unter einer Rotlichtlampe - und verkündet dabei eine Erkrankung, die ihr derzeit zu schaffen macht.