Mobbing-Attacke gegen Lulu Lewe: Fame ihrer Schwester Sarah Connor sorgt für Hass und Neid

Berlin - Lulu Lewe (31) hatte es als Kind nicht leicht. Auch oder gerade wegen ihrer berühmten Schwester Sarah Connor (42) musste die "Crush on you"-Sängerin einiges einstecken.

Lulu Lewe (31) ist nach ihrer Mobbing-Vergangenheit heute stärker denn je. © Screenshot/instagram/Lulu Lewe

Kinder können grausam sein. Vor allem untereinander. Das musste auch Sängerin Lulu Lewe in der Schule erfahren.

Denn im Schatten eines prominenten Familienmitglieds zu stehen, hat auch seine Kehrseiten. Der Grund für die schlechten Erlebnisse mit den Mitschülern: ihre berühmte Schwester Sarah Connor. In einem Interview mit "RTL" verriet die mittlerweile 31-Jährige, dass sie in der Grundschule unter Mobbing litt.

Schon 2020 postete sie auf ihrem mittlerweile nicht mehr vorhandenen Instagram-Account Lulucita_ ein Auszug ihres Halbjahreszeugnisses 2002/2003. Darin beschrieben ihre Lehrer, dass es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit anderen Kindern gab.

Die Vermutung der Lehrer: Neid. Eine Lösung gab es gleich hinterher. Lulu solle sich nicht provozieren lassen und Auseinandersetzungen meiden. Ein gut gemeinter Rat, der nicht so einfach umzusetzen ist. Besonders, wenn die Hater keinen Meter weichen.

Die damals zehnjährige Lulu musste sich besonders nach dem Dreh des Nummer-eins-Hits ihrer Schwester "From Sarah with Love" einiges ertragen. Im Musikclip spielte sie die Hauptrolle und erlangte so selbst größere Bekanntheit.