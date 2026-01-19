Mode-Ikone Valentino Garavani mit 93 Jahren gestorben

Rom - Der italienische Designer und Modeschöpfer Valentino Clemente Ludovico Garavani ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Valentino Garavani starb im Alter von 93 Jahren in seinem Zuhause in Rom. © Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Wie italienische Medien übereinstimmend berichteten, wurde der Tod des bekannten Modehaus-Gründers vonseiten der Angehörigen bestätigt.

"Er ist friedlich in seiner römischen Residenz im Kreise seiner Liebsten verstorben", teilte die Valentino Garavani und Giancarlo Giammetti Stiftung in einer Erklärung mit.

Garavani wurde 1932 in Italien geboren und machte sich als einer der einflussreichsten Couturiers des 20. Jahrhunderts einen Namen. Seine Mode wurde zum Inbegriff stilvoller italienischer Eleganz.

1960 gründete er das Unternehmen "Valentino", das mit edlen Haute-Couture-Abendroben eine prominente Käuferschaft anzog. Viele Kollektionen verwendeten ein leuchtendes Rot, das als sogenanntes "Valentino-Rot" zu einem ikonischen Markenzeichen wurde.

Garavanis Modeschöpfungen prägten Generationen von Designern und sind bis heute auch bei internationalen Stars beliebt.