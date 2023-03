Model erhebt Vorwürfe gegen Philipp Plein: "Ich kann nicht glauben, dass..."

Los Angeles - Sie ist schön, sie ist jung und hat eine perfekte Figur: Doch das brasilianische Model Gizele Oliveira (29) hat vor wenigen Tagen eine unschöne Erfahrung in ihrer Branche gemacht. Nicht das erste Mal. Doch diesmal spricht sie offen darüber und kritisiert das Mode-Label Philipp Plein .

Gizele Oliveira (29) ist mit sich und ihrem Körper im Reinen. © Jon Kopaloff/Getty Images via AFP

Die 29-Jährige arbeitet bereits seit zwölf Jahren als Model, hat immer wieder mit Problemen in der umstrittenen Branche zu kämpfen. Was ihr am 10. März passiert ist, darüber möchte sie nicht länger schweigen.

So wurde die Brasilianerin für eine Show von Philipp Plein gebucht.

Vorab waren den Organisatoren die Maße des Models bekannt, auch vor Ort erwähnte sie erneut, dass sie eine Size 4 habe, was hierzulande einer Größe 36 entspricht.

Doch Oliveira wurde stutzig, denn die anderen Models trugen alle Size 2 oder sogar Size 0, und auch ihre Outfits schienen in diesen Größen zu sein.

Als die 29-Jährige schließlich ihr Outfit anprobieren sollte, "haben sie es noch nicht einmal versucht zu schließen oder so". Aber es sei schnell klar gewesen, "dass es mir nicht passt".