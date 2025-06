Fast wäre sein Rekord-Auftritt geplatzt: Chris Tall erleidet Angst-Attacke

Hamburg - Gänsehaut-Moment in der Hansestadt: Am Samstag spielte Chris Tall (34) mit 34.000 Besuchern die bislang größte Live-Show seiner Karriere im Hamburger Volksparkstadion. Was Fans jedoch nicht wussten: Beinahe hätte der Auftritt gar nicht stattgefunden!

Doch dank jahrelanger Therapie gehe es ihm heute wieder gut. In den meisten Fällen sogar so gut, dass er "komplett angstfrei" auftreten könne.

"In der Zugabe kam es zu einem Gefühlsausbruch, bei dem ich komplett die Kontrolle verloren habe", schreibt Chris. Während der Show habe er dem Publikum erzählt, wie schwer ihn seine Angststörung in der Vergangenheit belastet habe. Dass der Comedian eine keine einfache Zeit hinter sich habe, erklärte er erst vor kurzem als Gast im Talk-Format " Kölner Treff ".

Doch was nach einem triumphalen Moment aussieht, hat einen zutiefst persönlichen Hintergrund. "Bilder sagen mehr als 1000 Worte", schreibt der Comedy-Star in der Bildbeschreibung. "Ich versuche es trotzdem mal zu ergänzen", so der 34-Jährige weiter und erklärt den Grund für seine Tränen.

In der Vergangenheit hatte der Comedy-Star mit einer Angststörung zu kämpfen. Auf der Bühne und im TV zeigte sich der 34-Jährige jedoch immer fröhlich. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Doch kurz vor dem Auftritt in Hamburg schlug die Angst wieder zu. Hilfe bekam Chris von seiner Mental-Trainerin Mona. "Sie hat mich und die Show buchstäblich gerettet", beichtet der Comedy-Star. Was dann passierte, beschreibt Chris als eine Welle an Liebe.

Das Publikum stand auf, applaudierte minutenlang. Für den sonst so schlagfertigen Comedian ein Moment, der ihn völlig überforderte: "Ich habe so viel Scheiße in meiner Karriere über mich gelesen und gehört, dass solche Momente für mich einfach schwer einzuordnen sind", so der Comedy-Star.

Den Moment der Rührung und Anerkennung nutzt der 34-Jährige und appelliert in seinem Post: "Ich möchte diesen Moment hier mit euch teilen und allen Menschen, denen es nicht gut geht, zurufen: Sucht euch bitte Hilfe. Das Leben ist es wert – so schwer es sich manchmal anfühlt", so Chris abschließend.