Verona Pooth wird nochmal zum Laufsteg-Model - dieser Star-Designer steckt dahinter!

Kein Geringerer als Philipp Plein (45) lud Verona Pooth (54) ein, auf seiner Modenschau in Mailand zu laufen. © Montage: Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Der Werbe-Ikone und Beauty gehört praktisch die ganze Welt - aktuell ist Verona in der italienischen Mode-Metropole zu Gast und begrüßte dort einen der bekanntesten Mode-Designer Europas.

An der Seite von Kreativkopf Philipp Plein (45) stolzierte die Frau von Unternehmer Franjo Pooth (53) im Rahmen eines Events durch die heiligen Hallen des Bulgari-Hotels - denn der luxuriöse Besuch von "Vroni" hatte einen ganz speziellen Hintergrund.

"Hallo Diego, we miss you! Wahrscheinlich hast du gerade besseres Wetter, dort wo du bist", frotzelte der Star-Designer in Veronas Story, ehe er zum Punkt kam.

"Deine Mama wird heute Abend neben den ganzen Models auf dem Catwalk laufen. Ich weiß, du wärst auch gerne da, weil die Models sind natürlich super hübsch, aber deine Mama wird allen die Show stehlen", so Philipp Plein.

Plein? War das nicht jener Mode-Schöpfer, der im GNTM-Finale 2020 erst mit einer hüpfenden Karre und anschließend mit reichlich Zoff mit den Finalistinnen den Unmut der "Meeeedels" und Fans auf sich zog? Exakt!