Model startet dank schielendem Auge durch - doch jetzt muss sie die Reißleine ziehen!

Wales - Ihre Amblyopie konnte diese junge Britin nie stoppen - bis jetzt! Denn obwohl Elley Davies (19) ihren Erfolg zum Großteil ihrem offenen und lebensfrohen Umgang mit ihrem schielenden Auge zu verdanken hat, muss und will das Model nun die Reißleine ziehen. Schon bald wird sie sich am Auge operieren lassen.

Elley Davies (19) wurde mit einem schielenden Auge zum OnlyFans-Star. © Montage: Instagram/elley.davies

Elley ließ sich von ihrer besonderen Augenstellung nie aufhalten, schaffte auf Instagram, OnlyFans und TikTok den Durchbruch. Die Waliserin ist mittlerweile so erfolgreich, dass sie mit 19 Jahren laut eigener Aussage bereits (umgerechnet) Hunderttausende Euro verdient hat.

Dennoch will sie ihr Markenzeichen jetzt wegoperieren lassen - ihr schielendes Auge. "Ich habe einen Termin zur Beratung bei einem Augenarzt vereinbart", sagte sie dem Daily Star. "Ich hatte noch nie eine [OP], also ist es eine ziemlich beängstigende Sache", gestand Elley. "Ich habe es immer aufgeschoben, aber jetzt bin ich in dem Alter, in dem ich denke: 'Okay, ich komme damit klar und es wird mir gut gehen.'"

Die 19-Jährige wolle herausfinden, wie sie mit zwei gesunden Augen aussehen würde. "Die Operation ist zu 99,9 Prozent effektiv, es kann aber immer wieder zurückgehen, und es könnte sein, dass es nicht funktioniert", erklärte die Influencerin.

"Ich habe das Gefühl, dass es zurückgehen wird, und um ehrlich zu sein: Wenn es so ist, beschwere ich mich nicht, es stört mich nicht."