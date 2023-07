Model und "Bachelor"-Girl ist verzweifelt: "Help me, please"

Hanau - Wenn Promis und Reality-Sternchen sich auf Instagram an ihre Fans wenden, ist in der Regel alles tipptopp und auf Hochglanz poliert. Doch manchmal bricht die Wirklichkeit durch und die Celebritys entpuppen sich als Menschen mit ganz normalen Problemen. Ein wunderbares Beispiel hierfür lieferte kürzlich Model und Reality-Darstellerin Linda-Caroline Nobat (28) aus dem südosthessischen Hanau.

"In meinen Koffern befinden sich meine gesamte Schminke, meine Haare, meine Klamotten, meine Schuhe, also wirklich alles", zählte das Model die Dinge auf, die sie vermisst.

In einer Instagram-Story ließ Linda-Caroline Nobat (28) ihrer schlechten Laune freien lauf - auf einer Flugreise ist ihr Gepäck verloren gegangen. © Screenshot/Instagram/iamlindadt

Wie Linda weiter erklärte, habe sie am Morgen noch gedacht, dass ihre Koffer sicher in den nächsten Tagen wieder bei ihr seien, doch das war ein Irrtum.

"Das dauert noch!", echauffierte sich die Reality-Darstellerin in gereiztem Ton.

Sie habe mit der Airline telefoniert, jedoch ohne Erfolg. "Ich könnte gerade ausrasten, ich brauche meine Sachen!", schimpfte die 28-Jährige weiter.

Danach wandte sich Linda-Caroline Nobat direkt an ihre Follower: "Ist das einem von Euch schon mal passiert? Wenn ja, schreibt mir doch bitte gerne, was Ihr dagegen gemacht habt, ob Ihr dagegen vorgegangen seid, ob Ihr eine Entschädigung bekommen habt, finanziell."

In Anschluss ließ das Model wieder ihrer üblen Laube freien Lauf: "Ich bin richtig sauer, das geht gar nicht!"

Doch schon im nächsten Augenblick wandelte sich ihre Wut in Hilflosigkeit und Verzweiflung um: "Help me, please!", waren Lindas letzte Worte an ihre Fans.