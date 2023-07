Ex-Dschungelcamperin zieht blank und macht vollmundige Ansage

Sie war auf dem Cover des Playboy und sorgte im RTL-Dschungelcamp für viel dicke Luft: Auf Instagram präsentierte sich Linda Nobat mal wieder äußerst freizügig.

Von Angelo Cali

Hanau/Frankfurt am Main - Sie zierte bereits das Cover des Playboy - und hat wohl nicht verlernt, wie man seine weiblichen Reize gekonnt in Szene setzt. Auf Instagram zeigte diese ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin imposant, was sie zu bieten hat - und ließ dabei so manche Kinnlade nach unten klappen.

Linda Nobat (28) startete ihre Reality-TV-Karriere beim Buhlen um den "Bachelor", was sie in der Folge ins RTL-"Dschungelcamp" sowie auf das Cover des "Playboy" brachte. © Montage: RTL Im südafrikanischen Dschungel wurde Linda Nobat (28) vor allem durch ihre immer wieder provokante, streitfreudige Art sowie die rassistischen Anfeindungen durch Kontrahentin Janina Youssefian (40) auffällig. Doch wie beim "Bachelor", der ihre Reality-TV-Karriere einläutete, sollte ihr auch bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" nicht der ganz große Wurf gelingen. Auf Instagram besann sich die 28-Jährige aus dem hessischen Hanau bei Frankfurt am Main nun wieder auf das, was sie als Model besonders gut kann - die Inszenierung ihres Körpers. Auf einer Art Regiestuhl sitzend posiert Linda in ihrem aktuellen Beitrag in gewaltige Klunker gehüllt für die Kamera. Deutlich intensiver ins Auge fallen dabei aber natürlich ihre entblößten Brüste, die sie jedoch mit einem Arm halbwegs verdeckt. Die gewählten High Heels, ihre Netzstrumpfhose und ein Höschen sind darüber hinaus das Einzige, das ihren Körper bedeckt. Ihr lasziver Blick und die Power-Mähne runden dabei den hocherotischen Gesamteindruck ab. Promis & Stars Drei Fehlgeburten in nur einem Jahr: "Let's Dance"-Star Renata Lusin fasst einen Entschluss! Schon mit diesem Foto sorgte Linda bei vielen - auch weiblichen Fans - für regelrechte Schnappatmung und erntete haufenweise Komplimente. Und bei diesen wird es allem Anschein nach nicht bleiben.

Linda Nobat polarisierte bei ihrer Teilnahme im RTL-"Dschungelcamp"